Schetyna: Proszę zobaczyć, ile udało się zrobić opozycji

Gość Radia Zet wskazał, że na tym etapie konieczny jest rebranding Platformy Obywatelskiej. Wskazał również, że opozycja musi się zjednoczyć. Wspólna lista w wyborach parlamentarnych to klucz to zwycięstwa w 2023 roku. – Rebranding, rozmowa o tych zmianach… ja jej nie wykluczam, ale uważam, że to podsumowanie etapu budowy nowej Koalicji i nowej PO – stwierdził były lider PO.

– Federacja ugrupowań, które tworzą dziś KO. Relacje gwarantujące dobrą współpracę – tak. Ale to nie wystarczy, żeby wygrać wybory. Musimy budować relacje z tymi, z którymi będziemy budować wspólne listy – dodał.

Schetyna przekonywał również, że ostatnie lata działalności największej partii opozycyjnej to nie tylko pasmo porażek, ale także małych zwycięstw. Wśród nich wymienił uniemożliwienie oddania władzy "w ręce jednego człowieka".

– Wygraliśmy wybory samorządowe w wielu, wielu miastach. We wszystkich tak naprawdę. Wygraliśmy wybory w Senacie. (…) Proszę porównać sytuację Polski do Węgier. Bardzo często dzisiaj w Europie się je porównuje, więc proszę zobaczyć, ile udało się zrobić opozycji, żeby nie oddać władzy w ręce jednej partii, jednego człowieka, ale zgadzam się, to wszystko jest początek etapu, początek drogi. Jest dużo pracy przed nami – przekonywał Schetyna.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki i zgonyCzytaj także:

"Powinniśmy wejść w koalicję z PiS". Sensacyjne słowa posła opozycji