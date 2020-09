"Jeżeli Zjednoczona Prawica da sobie to wmówić...". Celna uwaga Semki

Semka stwierdził, że na scenie politycznej pojawił się nowy gracz w postaci Michała Moskala lidera Forum Młodych PiS, który mówi o młodzieżowej agendzie.

Publicysta podkreślił, że martwi go narracja, zgodnie z którą należy za wszelką cenę unikać tematów ideologicznych.

– Mnie niepokoi prezentowanie ziobrystów jako wiecznego zagrożenia dla rozhuśtania łodzi Zjednoczonej Prawicy. Mówienie, że za dużo ideologii, albo rozpętanej niepotrzebnie awantury LGBT jest niepokojące. Jeżeli da sobie Zjednoczona Prawica wmówić, że wszelkie spory ideologiczne to coś kłopotliwego, to będzie jak w walce rycerza, który ma jedną rękę przywiązaną do pleców – mówił.

Publicysta podkreślił, że PiS nie ucieknie od kwestii ideologicznych, choćby z tego powodu, że inne partie polityczne nie będą unikać tych tematów.

– Zarówno PO i lewica nie ma problemów z popieraniem tak skandalicznej postaci jak Margot. Lewica nie ma żadnych problemów z mówieniem, że chce aborcji, edukacji seksualnej. To nie tak, że ja szukam na siłę wojen ideologicznych, ale nie bądźmy dziećmi. Nie możemy mówić, że tych zmian nie ma – ocenił.

Przypomnijmy, że niedawno w "Do Rzeczy" ukazał się wywiad z Marcinem Moskalem, w którym młody działacz przekonywał. że"wojna kulturowa nie ma sensu".

