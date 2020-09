Ryszard Siwiec uhonorowany we Lwowie. Pamiątkową tablicę odsłonili Polacy, Ukraińcy i Czesi

Ryszard Siwiec podpalił się 8 września 1968 roku podczas ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Dramatyczny akt był wyrazem sprzeciwu wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego (w tym także Wojska Polskiego) w Czechach, gdzie wybuchły antykomunistyczne protesty.

"Moje życie jest niczym wobec zagrażającej ludzkości zagładzie. Moja śmierć, śmierć mojej rodziny jest zerem. Niech żyje prawda, niech żyje wolność, niech żyje człowieczeństwo, niech żyje demokracja, niech żyje Konstytucja! Niech zginie totalny terror, opanowujący cały świat!… Protestuję sam, jeden, jedyny. Ktoś musi zawołać wielkim głosem: dość!…” – powiedział na łożu śmierci.

Siwiec zmarł 12 września w szpitalu praskim w Warszawie. Miał poparzone 85 proc. ciała. Był, jak sam siebie określał, "szarym człowiekiem". Po upadku komunizmu został w 2001 roku pośmiertnie odznaczony Orderem Tomasza Masaryka I klasy, a w 2007 roku Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy we Lwowie znajdującej się na kamienicy przy ul. Lewickiego 45 wzięli udział m.in przedstawiciele konsulatów Generalnych Rzeczpospolitej Polskiej i Czech we Lwowie oraz mer Lwowa Andrij Sadowyj. W ramach obchodów 52. rocznicy jego tragicznej śmierci we Lwowie zaplanowano też projekcję filmu "Usłyszcie mój Krzyk".