Kłopoty Anny Lewandowskiej

Najpierw podpadła, nagrywając filmik i udając na nim osobę otyłą, co oburzyło parę osób. Niby przeprosiła, wyjaśniła, że nie miała złych intencji, ale chwilę później tym, którzy ją skrytykowali, zaczęła grozić pozwami na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wyszło raczej kiepsko i mało wiarygodnie.

Potem w serwisach plotkarskich pojawiły się zdjęcia Ani z wakacji. Jest na nich w stroju kąpielowym i nie wygląda na nich tak fit jak na wystudiowanych fotkach z Instagrama. Wśród fanów Ani zawrzało i znów pojawiły się oskarżenia o hipokryzję i zwyczajne oszukiwanie kobiet, które wpadają potem w kompleksy. Lewandowska na razie nie zabrała jeszcze głosu w tej sprawie, ale w jej obronie postanowiła stanąć blogerka modowa Maffashion, która sama obecnie jest w ciąży.

„Czy serio to jest aż tak mało oczywiste, że poza, kadr, perspektywa, a nawet światło robi »robotę«? Logiczne, że możemy zawsze ustawić się mniej lub bardziej korzystnie” – pisze. No właśnie! Ci wstrętni paparazzi za każdym razem powinni podejść i grzecznie poprosić każdą bez wyjątku panią celebrytkę, by się odpowiednio ustawiła do zdjęcia. I publikować tylko te ładne. Świat byłby wówczas może nie lepszy, ale przynajmniej piękniejszy!

