"Zadzwonił premier. Miałem 2 dni na podjęcie decyzji". Nowy minister o kulisach powołania

Nowy szef resortu zdrowia gościł dziś na antenie Radia Zet. Adam Niedzielski mówił o swoich planach jako szefa ministerstwa oraz o okolicznościach, w jakich został ministrem.

Recovery plan

Najważniejszym zadaniem, jakie postawił przed sobą Niedzielski będzie stworzenie planu naprawczego dla polskiej służby zdrowia. Według założeń resortu będzie on składała się z 3 filarów. – Pierwszy to powrót do profilaktyki. Chciałbym odwołać się do planu politycznego PiS, w którym był zapisany program badań profilaktycznych dla 40 latków. Będziemy chcieli wrócić ten program do idei – powiedział.

Drugi z filarów zakłada zniesienie limitów dla porad specjalistycznych. – Ludzie przez długi czas nie mieli możliwości dostać się do gabinetów lub bali się, będziemy chcieli zachęcić pacjentów, przychodnie i lekarzy, żeby zwiększyć skalę wizyt – stwierdził.

Trzeci punkt planu będzie dotyczył szpitalnictwa. – Zajęcie się priorytetami czyli onkologią i kardiologią. Będziemy chcieli, żeby Krajowa Sieć Onkologiczna stała się rozwiązaniem standardowym. Będziemy chcieli upowszechnić ten wzorzec – zadeklarował Niedzielski. Główne założenia planu mają zostać przedstawione pod koniec września.

Pierwsza pensja? Jeszcze nie dostałem

Niedzielski zdradził również kulisy wyboru na nowego ministra zdrowia. Jak stwierdził dostał telefon od premiera Morawieckiego z propozycją objęcia resortu zdrowia i miał tyko 2 dni na podjęcie decyzji. Jak przyznał, jest zadowolony ze współpracy z szefem rządu. – Miałem okazję współpracować z nim od ponad 3-4 lat. Spotkaliśmy się w resorcie finansów, gdzie pomagałem reformować służbę skarbową. Jest dla mnie ogromną przyjemnością pracować z panem premierem – powiedział.

Pytany o pierwszą wypłatę odparł: "Jeszcze nie dostałem, ale przez całą karierę zawodową nie kierowałem się motywami finansowymi. Zarobki nigdy nie były dla mnie najważniejszym zagadnieniem. Jestem człowiekiem związanym z ideą państwowości".

