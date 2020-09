Powrót Kuchcińskiego. Były marszałek Sejmu z nową funkcją

YouTube zablokował wRealu24. Rola: To wygląda na globalną cenzurę

Serwis YouTube kolejny raz zablokował kanał telewizji internetowej wRealu24. Zdaniem redaktora naczelnego Marcina Roli ma to związek z wywiadem z prof. Finkelsteinem. – Liczę na to, że uda się stworzyć polski YouTube, bo to, co teraz się...