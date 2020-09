Winnicki: Prezes nakarmi kotka, włoży skórzane buty i przyjedzie likwidować rolnictwo

Sejm obraduje kolejny dzień nad przepisami dot. hodowli zwierząt oraz tzw. ustawą covidową. Po godz. 18 oba projekty ustaw będą głosowane. W parlamencie wywiązała się gorąca dyskusja na temat zmian prawa.

– Dzisiaj Jarosław Kaczyński wstanie, nakarmi kota, traktuje go dobrze, więc nakarmi go pełnowartościową karmą, która pochodzi z hodowli zwierzęcej, tak kotki jedzą mięso, potem założy buty ze skóry, pasek ze skóry i przyjedzie tutaj likwidować polskie rolnictwo. To jest stan hipokryzji, do jakiej doprowadziliście tę izbę – przemawiał Robert Winnicki.

"Opamiętajcie się"

Poseł Konfederacji podkreślił, że branże, na których działalność państwo polskie zezwalało od stu lat, zostaną zlikwidowane z dnia na dzień w imię "lewicowych fanaberii".

Winnicki podkreślił, że politycy PiS zamykają przed polskimi hodowcami najbardziej perspektywiczne rynki azjatyckie i afrykańskie. – Jesteśmy potęgą w eksporcie i wy to chcecie jednym przekreśleniem długopisu zlikwidować. Opamiętajcie się – mówił.

Poseł Konfederacji wskazał, że zwierzęta są obecnie trzymane według tych rozporządzeń, jakie wydawał sam PiS. – Zwierzęta służą człowiekowi. Niezależnie czy chodzi o pana prezesa, który lubi sobie pogłaskać kotka, to przecież nie jest wymysł kotka, tylko pana prezesa. I tak samo można mieć prawo do noszenia paska ze zwierzęcej skory – przekonywał.

Winnicki podkreślił, że zwierzęta nie mogą być traktowane okrutnie, ale to państwo polskie powinno tak zreformować przepisy, by zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki życia, zamiast likwidować całe branże. – Nie mówcie, że państwo polskie jest tak słabe, że nie potrafi tego wyegzekwować i jedyne co potrafi, to zlikwidować całe branże i wyrzucić dziesiątki tysięcy ludzi na bruk. Uderzacie w setki tysięcy miejsc pracy na wsi. Opamiętajcie się przed tym lewicowym szaleństwem, w które wpędza was Jarosław Kaczyński – przemawiał.

