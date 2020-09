Budka: Jesteśmy gotowi na przedterminowe wybory

Politolog: Wychodzenie do mediów z problemami to groźny element dla Zjednoczonej Prawicy

– To, co się ostatnio wokół Zjednoczonej Prawicy dzieje określić można jako „awuesizacja”. To znaczy, że Zjednoczona Prawica zaczyna przypominać nieco Akcję Wyborczą Solidarność. Oczywiście nie jest aż tak podzielona i zróżnicowana, ale...