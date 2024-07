"Do Rzeczy" nr 30: Dyplomata Bidena ustawia polski rząd. Ambasador USA Mark Brzezinski twardo wspiera u nas lewicową ideologię

– Waszyngton we współpracy z Warszawą uruchamia międzyrządową agencję PR-owską (być może z pewnymi uprawnieniami specsłużb), mającą zapewnić jednolity przekaz dla sprawy ukraińskiej, a właściwie jednolity proamerykański przekaz w kwestii ukraińskiej – zauważa Wojciech Golonka w artykule "Amerykańska cenzura nad Wisłą".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Parafrazując stary żart: Jaka jest najcieńsza książka świata? Ta o sukcesach rządu Tuska i tworzącej go koalicji. Właściwie da się wskazać tylko jeden: partie tworzące koalicję wygrały wybory i stworzyły najliczniejszy w dziejach III RP gabinet – media przestały liczyć jego ministrów po bodajże 136 – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Koalicja niezgody".

– Był malarzem katolickiej kontrreformacji. Im bardziej protestanci odrzucali kult świętych – tym chętniej przyjmował zlecenia na malowanie patronów Kościoła. Opowieści o tym, jak wyglądała XVII-wieczna kariera Guercina – mistrza malarstwa baroku – poświęcona jest olśniewająca wystawa w Turynie – pisze Piotr Semka w artykule "Guercino – niespotykanie spokojny geniusz".

– Dokument, który podpisali 8 lipca prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk, ma jedną zasadniczą zaletę: posługuje się tak ogólnikowym językiem i zarazem ma taką formę prawną, że można uznać, iż ostatecznie do niczego nas nie zobowiązuje. Nie zmienia to tego, że pan premier, podpisując go, złamał konstytucję – zauważa Łukasz Warzecha w tekście "Zmarnowana szansa".

– Przygotowania sportowców poszły na marne, a ich marzenia zostały przekreślone, gdy władze Związku Sowieckiego, a w ślad za nimi władze wielu państw zależnych od Moskwy, zdecydowały o bojkocie igrzysk olimpijskich w Los Angeles – stwierdza Grzegorz Majchrzak w tekście "Na olimpiadę dojechała tylko SB".

– J.D. Vance to uosobienie American Dream – od nędzy do pieniędzy, z pogardzanego Pasa Rdzy na szczyty amerykańskiej polityki – pisze Piotr Gociek w artykule "Gwiazda bidoków".

W najnowszym numerze również Marcin Romanowski opowiada bez pardonu o przestępstwach bodnarowców.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 22 lipca 2024 r.

Trwa zbiórka na film "Grób Rybaka"! Szczegóły na https://zrzutka.pl/m8c5v5!