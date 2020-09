"Pytam w imieniu zdezorientowanych". List prof. Rutkowskiego do ministra zdrowia

"Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski w wywiadzie udzielonym redaktor Beacie Lubeckiej (Radio Zet – Adam Niedzielski zapowiada "recovery plan". Profilaktyka, limity, priorytety, https://www.youtube.com/watch?v=Xsd-sE0NNNo) bez merytorycznego uzasadnienia odniósł się z zaskakującym lekceważeniem wobec osób mających inną opinię na temat COVID19 niż rząd, krytycznie analizujących – w oparciu o najnowsze, opublikowane w 2020 roku, w renomowanych, zagranicznych czasopismach naukowych wyniki badań eksperymentalnych i medycznych –obecną rzeczywistość kowidową w Polsce" – wskazuje prof. Rutkowski.

Poniżej publikujemy apel w całości:

"Panie Ministrze, Szanowni Państwo to prawda "że Internet przyjmuje wszystko", ale na szczęście pozwala też przełamywać rządową cenzurę i autocenzurę polskich naukowców i lekarzy, którzy swoim milczeniem autoryzowali i dalej autoryzują wielokrotnie bezzasadne działania rządu (np. w sprawie przymusowego noszenia maseczek). Dzisiaj bowiem w Holandii, Czechach, Szwecji, na Białorusi miliony ludzi chodzą bez maseczek na twarzy, nie chorują i nie umierają. W Polsce zaś, wbrew opiniom naukowców z Australii, czy USA miliony rodaków, w tym młodzież licealna, studenci i schorowani seniorzy muszą narażać swoje zdrowie nosząc "cudowne" bawełniane maseczki i/lub przyłbice (Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski: "Powinniśmy się skupiać na wzmacnianiu odporności” https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-drhab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/).

W powyższej sytuacji, kierując się etyką zawodową, jestem ponownie zobowiązany, aby zabrać głos w imieniu zdezorientowanych, a często zmanipulowanych Polaków w nadziei na publiczne odniesienie się Pana Ministra do moich kolejnych pytań:

1. Czy zlecił Pan polskim wirusologom wykonanie badan pozwalających na ustalenie jaki typ wirusa SARS-CoV-2 występuje OBECNIE w Polsce? Jaka jest jego zjadliwość? Jakie zaburzenia wywołuje on w organizmach zarażonych zwierząt? Jaki jest CFR (Case Fatality Rate - wskaźnik śmiertelności) wśród zwierząt zakażonych? Jaka rzeczywistą śmiertelność powoduje ten wirus wśród mieszkańców Polski ?

2. Czy zlecił Pan obowiązkowe wykonywanie badań sekcyjnych wszystkim zmarłym, u których testem rT- PCR stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 ? Czy stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 wyłącznie w noso-gardle, czy był on obecny w całym drzewie oskrzelowym ? Jakie konkretne zmiany chorobowe były stwierdzone podczas badania anatomo–, histo– i cytologicznego ?

3. Czy zlecił Pan ciągle monitorowanie: ubocznych objawów dermatologicznych u dzieci, młodzieży, żołnierzy, policjantów, pielęgniarek i innych osób zmuszonych do długotrwałego noszenia masek na twarzy i systematycznego okazania skóry dłoni; pojawiających się powikłań psychicznych wśród seniorów przebywających w Domach Opieki Społecznej lub samotnych oraz wśród dzieci i młodzieży; skarg zgłaszanych przeciwko lekarzom rodzinnym odmawiającym bezpośredniego przyjmowania pacjentów, co może – w określonych sytuacjach – zgodnie z artykułem 160 Kodeksu Karnego stanowić nawet przestępstwo (http://prawo-karneadwokat.com.pl/przestepstwo-lekarza-pacjent-niebezpieczenstwo-poznan).

4. Czy poprosił Pan producentów sprzedawanych w naszym kraju bawełnianych maseczek o informację jaka jest odległość pomiędzy nićmi tkanin z których uszyto maseczki ? Czy zna Pan średnicę wirusa SARS-CoV-2? Czy polscy naukowcy ustalili jaki procent wydalanych z powietrzem – przez bezobjawowych nosicieli lub osoby chore na COVID-19 – wirusów SARS-CoV-2 zatrzymują – podczas normalnej wymiany gazowej, czyli oddychania – powszechnie używane bawełniane maseczki ?

5. Czy zlecił Pan polskim naukowcom, zajmującym się wirusologią, aerodynamiką i aerozolami wykonanie badań w stylu przeprowadzonych przez Verma S et al. Visualizing the effectiveness of face masks in obstructing respiratory jets. Phys Fluids 2020; 32(6):061708, DOI: 10.1063/5.0016018, które pokazują jak naprawdę rozprzestrzenia się wirus SARSCoV-2 z organizmu osoby zakażonej do środowiska zewnętrznego?

na jaką odległość: a) z przyłbicą; b) bez maski; c) w zalecanych maskach bawełnianych

jakimi drogami: a) tylko kropelkową; b) kropelkową i aerozolową

7. Czy zamierza Pan rozpocząć naukową i medyczną współpracę z lekarzami leczącymi chorych w klinikach, czy oddziałach szpitalnych. Czy przewiduje Pan Minister zwrócenie się o poradę w sprawie chorych na COVID-19 do odważnych i racjonalnie myślących:

dr Pawła Basiukiewicza – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Oddzial Kardiologiczny SPS, Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim https://swiatlekarza.pl/drpawel-basiukiewicz-nowe-szaty-cesarza-w-czasie-pandemii-covid-19/

dr Zbigniewa Martyki - ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczkinie-pomoga-rozmowa/ar/c1-14919962

prof. Ryszardy Chazan – była kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,prof--ryszarda-chazan-okoronawirusie-i-lockdownie--trudno-mi-uwierzyc--jak-latwo-odgornymi-decyzjamiudalo-sie-zatrzymac-caly-swiat,artykul,27167777.html

prof. Władysława Pierzchały – były Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Rafała Krenke – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Tadeusza Płusy – były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

prof. Piotra Kuny – były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

prof. Bolesława Samolińskiego – kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, Warszawa

prof. Marka Leszka Kowalskiego – kierownik Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

prof. Jacka Rolińskiego – kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

prof. Henryka Skarzyńskiego – Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach

prof. Stanisława Sulkowskiego – Zakład Patomorfologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. Jacka Jassema – kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. Cezarego Szczylika – kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawi

dr Marka Balickiego – psychiatra, były minister Zdrowia

prof. Janusza Heitzmana – kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 4

prof. Radosława Kaźmierskiego – kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

"Politycy i kółka różańcowe polityków, czy weźmiecie na swoje sumienie tragedię setek tysięcy ludzi, którzy stracili swoje biznesy, pracę, plany życiowe i marzenia? Czy uregulujecie z własnych kieszeni ponad 100 miliardów długu i strat, a mówi się o 230 miliardach w ostatecznym rachunku. Lekarze, znów politycy, „naukowcy”, „księża”! Czy spojrzycie w oczy tysiącom ludzi, którzy stracili bliskich albo ich stan zdrowia to walka o życie, bo i tak ledwo zipiąca służba zdrowia przerodziła się tragifarsę? Zabranialiście ludziom odwiedzin ciężko chorych, zabranialiście wizyt w przychodniach, a nawet udziału w pogrzebie. Jak się z tym czujecie, zakładacie maseczki i przyłbice po same oczy, żeby nie widzieć, do czego doprowadziliście? Policzyliście ilu ludzi po prostu umarło z powodu waszych histerii i irracjonalnych egoistycznych i megalomańskich guseł, co nazywacie „dbałością o innych”? Dziennikarze, jak wam wychodzi makijaż, gdy patrzycie w lustro, prostą linią? Dostrzegliście już swoją śmieszność? Pamiętacie te radiowozy, które puszczaliście non stop po osiedlach, pamiętacie pizzę i brawa na balkonach dla medyków siedzących w pustawych szpitalach? Doliczyliście się wszystkich swoich ofiar, ludzi pogrążonych w depresji, rozwodów, konfliktów rodzinnych, macie statystyki samobójstw, co tak skrzętnie liczyliście w przypadku ofiar księży i „wykluczonych” z LGBT?".

Panie Ministrze, Państwo posłowie i senatorowie, którzy składaliście przysięgę Hipokratesa i których obliguje do przyzwoitości Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2: Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady) tak jak wcześniej uczynił to Piotr Wielgucki "do was kieruję te pytania i obiecuję, że tuż po uzyskaniu merytorycznych odpowiedzi polecę jako wolontariusz do hiszpańskiego DPS–u. Czekam!".

Z wyrazami szacunku, prof. dr hab. Ryszard Rutkowski"