Trwa kryzys w koalicji rządzącej. Konflikt między PiS-em a Solidarną Polską wybuchł po głosowaniu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt. Posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt, a w piątek padła seria wypowiedzi działaczy zarówno jednej, jaki i drugiej partii z których wynika, że negocjacje koalicyjne zostały zerwane. Decyzja w sprawie przyszłości ZP zapadną prawdopodobnie dzisiaj, na spotkaniu kierownictwa PiS.

Sobolewski: "Piątka dla zwierząt" to był papierek lakmusowy

Jak potwierdził w rozmowie z dziennikarką Polskiego Radia Krzysztof Sobolewski z PiS-u, dzisiaj popołudniu odbędzie się spotkanie kierownictwa partii ws. koalicji rządzącej.

– Tak, planowane mamy spotkanie w godzinach popołudniowych, więc będziemy na tym spotkaniu analizowali sytuację jaka w tej chwili jest i wewnątrz koalicji, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i działania, które na przyszłość będą podejmowane z naszej strony, więc wszystko przed nami dzisiaj – stwierdził polityk. – Przypuszczam, że dzisiaj będą jednak podjęte konkretne decyzje i przecięty ten okres niepewności – dodał.

Sobolewski potwierdził także, że obecnie rozmowy koalicyjne w ramach Zjednoczonej Prawicy zostały przerwane.

– Rozumiem, że może być lekka konsternacja wśród naszych wyborców, ale przypominam, zresztą tak jak mówiliśmy wcześniej, ta ustawa („Piątka dla zwierząt” - red.) nie była, nie był to punkt zapalny w koalicji, ponieważ można potraktować tę ustawę jako papierek lakmusowy tego, co było wcześniej, tego co się działo wcześniej w koalicji – tłumaczył polityk.

– A parafrazując stan, z który mamy do czynienia, to można powiedzieć, że z naszej strony chcemy, aby postawić sprawę na nogi i aby skończył się etap, kiedy to ogon macha psem – dodał Sobolewski.

Czytaj także:

PiS bez większości. Co z Solidarną Polską i Porozumieniem?Czytaj także:

Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Jest informacja o spotkaniu w PiS