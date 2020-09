Kaczyński będzie premierem? Kolejni politycy PiS przyznają: Tylko on może scalić koalicję

Trwa kryzys w koalicji rządzącej. Konflikt między PiS-em a Solidarną Polską wybuchł po głosowaniu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt. Posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt, a w piątek padła seria wypowiedzi działaczy zarówno jednej, jaki i drugiej partii z których wynika, że negocjacje koalicyjne zostały zerwane.

Dziś od 13.00 w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej obradowały władze partii, które miały zdecydować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Kryzys w koalicji wybuchł w piątek po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Za kulisami mówi się o możliwej dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wariancie rządu mniejszościowego.

Według informacji RMF FM, w poniedziałek nie dojdzie do odwołania Ziobry, choć dymisja ministra nie jest wykluczona w następnych dniach. Radio ustaliło nieoficjalnie, że Ziobro ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim i usłyszeć od niego "warunki utrzymania Solidarnej Polski w koalicji z PiS".

W rozmowie z "Super Expressem" politycy PiS przyznają, że powrót lidera partii do rządu może być koniecznością. – Tylko Jarosław Kaczyński jest w stanie scalić koalicję z Ziobrą i Gowinem. Na kryzys najlepszym premierem byłby Kaczyński – powiedział poseł Marek Ast.

Z kolei Stanisław Karczewski mówi wprost, że chce powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu – Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński został premierem, to byłoby najlepsze – powiedział były marszałek Senatu.

Wcześniej o takiej możliwości wspominał Michał Dworczyk. – Myślę, że jest to jeden z realnych wariantów. Nie wiem, czy [będzie - red.] premierem, czy wicepremierem. To jest decyzja pana prezesa Kaczyńskiego. Ten polityk ma taki format, że mógłby odegrać rolę stabilizującą w tej napiętej sytuacji, ale do tego musi być dobra wola z obu stron. Z naszej strony ta wola jest – stwierdził szef KPRM.

