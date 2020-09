Rozstanie po krakowsku

– Jestem przygotowana na każdą ewentualność – przyznała Jadwiga Emilewicz w wywiadzie dla RMF FM, odnosząc się do pytań o jej przyszłość. Pytana, czy ktoś prowadził z nią rozmowy na temat jej odejścia z rządu, odpowiadała: „Nie, takich rozmów jeszcze nikt ze mną nie prowadził. Myślę, że te rozmowy trwają. Są intensywne”. Skoro Porozumienie ma otrzymać w nowym rozdaniu tylko jeden resort, a Jarosław Kaczyński zgodził się na powrót lidera Porozumienia do gabinetu Mateusza Morawieckiego, jasne jest, że szans na kolejny resort dla Emilewicz nie ma. Tak kończy się zapoczątkowany wiosną konlikt wiceszefowej rządu z Jarosławem Gowinem. Dlaczego przebiegł w tak ostrej formie? Co mówi nam o zasadach rządzących polską polityką?