Kryzys w Zjednoczonej Prawicy został zażegnany. Efektem negocjacji ma być wejście do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w randze wicepremiera – poinformował Onet. Z najnowszych doniesień wynika, że Jarosław Kaczyński ma zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować resort sprawiedliwości, MON oraz MSWiA.

Jednak to nie koniec spotkań w ramach rozmów o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Okazuje się, że prawdopodobnie jeszcze dzisiaj dojdzie do posiedzenia komitetu politycznego PiS w tej sprawie.

"To bardzo dobra sprawa dla Polski"

– Wszystko wskazuje na to, że pan prezes Jarosław Kaczyński zdecyduje się wstąpić do rządu, jak powiedział dzisiaj przewodniczący Terlecki. To byłaby bardzo dobra sprawa dla Polski, dla rządu, dla jedności Zjednoczonej Prawicy – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Jan Kanthak z Solidarnej Polski.

– Jarosław Kaczyński to architekt Zjednoczonej Prawicy. Od początku Solidarna Polska mówiła, że bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby zdecydował się dołączyć do rządu – dodał polityk.

