"Kolejna będzie decyzja o usuwaniu krzyży?"

– Jedną z takich aren tego konfliktu była wcześniej kwestia dot. LGBT, tzw. deklaracja LGBT i cały bagaż problemów z nią związanych. Została przecież wprowadzona na agendę właśnie debaty przez Rafala Trzaskowskiego. Ale drugim, zdecydowanie bardziej bulwersującym przykładem świadomego i celowego wywoływania konfliktów światopoglądowych w Warszawie jest kwestia stosunku Rafała Trzaskowskiego i podległych mu urzędników, jego zastępców do kwestii bardzo ważnej dla nas, czyli do obecności Kościoła katolickiego, ale także innych związków wyznaniowych w przestrzeni publicznej, w życiu społecznym naszego miasta – mówił Poboży podczas biefingu przez stołecznym Ratuszem.

Polityk PiS podał konkretne przykłady: – Sprawa symboliczna, mianowicie opłatkowe spotkanie radnych Warszawy w ubiegłym roku odbyło się, po raz pierwszy w historii, bez udziału duchownych, a warto powiedzieć, że było to zawsze spotkanie o charakterze ekumenicznym. Drugim przykładem działań wymierzonych w obecność, znaczenie Kościoła rzymsko-katolickiego przede wszystkim było obniżenie wysokości dotacji przyznawanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II, dotacji na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. W naszej ocenie za tą decyzją Trzaskowskiego stała niechęć do patrona Centrum Myśli Jana Pawła II. No i wreszcie dziś trzeci przykład, bulwersujący przykład. Mianowicie zastępca Rafała Trzaskowskiego, prezydent Kaznowska w piśmie skierowanym do wszystkich dyrektorów warszawskich szkół i placówek oświatowych w sposób zawoalowany, ale jednoznaczny w odbiorze przypomina czy wskazuje na konieczność elimninacji wszystkich symboli, ale także duchownych z uroczystości organizowanych w szkołach. Te uroczystości, które przypomina prezydent Kaznowska, m.in. kwestie otwarcia nowych budynków i szkół. To kolejny, trzeci już przypadek zwalczania w naszej ocenie tej obecności Kościoła w życiu spolecznym.

– W związku z tym otwarte powstaje pytanie, nieco prowokacyjne, które postawiliśmy w zaproszeniu na dzisiejszą konferencję. Czy po tych trzech przykładach kolejnym krokiem Rafała Trzaskowskiego będzie decyzja o usuwaniu krzyży z placówek oświatowych w Warszawie? – pytał retorycznie Poboży.