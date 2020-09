"Lewaczkom przypominam...". Korwin-Mikke znowu szokuje

Podczas zwołanej przez siebie konferencji prasowej lider partii KORWiN ogłosił zakończenie pandemii koronawirusa. Korwin-Mikke wskazał, że liczba zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce ustabilizowała się na równym poziomie. To jego zdaniem świadczy o tym, że zasadne jest twierdzenie o końcu pandemii.

– Epidemii nie ma, nie widzę powodu, żeby twierdzić, że jest epidemia – stwierdził. Według posła Konfederacji z nowym koronawirusem będziemy żyć "następne 100, 200 a może 500 lat". Wcześniej polityk deklarował, że nie zgoli brody, dopóki pandemia nowego wirusa nie wygaśnie. Na znak tego, że polityk uważa zagrożenie za wygasłe, zgolił swoją brodę. Pomagała mu w tym jego żona Dominika Korwin-Mikke.

Teraz okazuje się, że jeden z liderów Konfederacji... wystawił ściętą brodę na licytację. "Przypominam, że osoba, która wpłaci najwięcej pieniędzy DO PÓŁNOCY W TĘ NIEDZIELĘ stanie się właścielem/ką CAŁEJ obciętej brody. Lewaczkom przypominam, że można jej użyć do praktyk voodoo!!" – poinformował Korwin-Mikke na Facebooku. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc prawną dla prezesa londyńskiego oddziału partii KORWiN. Jak czytamy w opisie zbioórki, "Został napadnięty i pobity pod Ambasadą Polski w Londynie przez działaczy antify. Wezwał policję, która zamiast aresztować napastników to aresztowała jego pod zarzutem rzekomej mowy nienawiści i rzekomych treści homofobicznych". Grozi mu 7 lat więzienia.

Czytaj także:

"Kolejna będzie decyzja o usuwaniu krzyży?"Czytaj także:

"KUL może zamienić się w maszynę do zabijania wiary". Ks. Oko mocno o sprawie ks. Wierzbickiego