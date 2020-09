Grupa Żywiec chce zamknąć zabytkowy browar w Cieszynie. Marek Jakubiak reaguje

W wydanym w czwartek oświadczeniu Grupa Żywiec poinformowała pracowników Browaru Zamkowego Cieszyn, że z powodu obecnej sytuacji finansowej zamierza go zamknąć do końca pierwszego kwartału 2021, jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki.

"Aktywnie działamy w kierunku sprzedaży i jest naszym priorytetem aby do takiej transakcji doprowadzić" – przekazała Grupa Żywiec.

Na doniesienia te zareagował były poseł Marek Jakubiak. Polityk, który jest przedsiębiorcą branży browarniczej, poinformował, że nawiązał kontakt z przedstawicielem Grupy Żywiec w celu przekazania informacji o woli zakupu spółki Browar Zamkowy w Cieszynie.

"Teraz wszystko w rękach Grupy Żywiec" – napisał Jakubiak.

Przypomnijmy, że Marek Jakubiak jest twórcą i prezesem zarządu przedsiębiorstwa Browary Regionalne Jakubiak.

