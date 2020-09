Morawiecki zadowolony z porozumienia w koalicji. "Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska"

Liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę podkreślili, że osiągnięcie porozumienia jest ważne nie tylko z punktu widzenia ich ugrupowań oraz rządu, ale przede wszystkim dla Polski i Polaków. Kryzys wywołany pandemią oraz kłopoty gospodarcze wymagają, aby rząd posiadał stabilność i mógł efektywnie działać. Na ten aspekt zwrócił również uwagę premier Morawiecki.

– Bardzo cieszę się, że doszło do potwierdzenia naszej pełnej jedności i stabilności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. To porozumienie, które zostało zawarte, to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec milionów wyborców. To porozumienie, co do realizacji naszego programu w kolejnych trzech latach – powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki dodał również, że osiągnięte porozumienie umożliwi realizację programu Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreślił, będzie do czynione dla "dobra Polski i Polaków".

– Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną, mamy program. Przystępujemy do kolejnej fazy realizacji naszego programu dla dobra obywatelski polskich, dla dobra Polski. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska – stwierdził premier.

Szczegóły podpisanego dziś porozumienia nie są jeszcze znane. Wiadomo, że w wyniku rekonstrukcji do rządu powróci Jarosław Gowin, który będzie ministrem rozwoju i pracy. Dotychczasowy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ma otrzymać dodatkowo resort sportu.