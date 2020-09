Rekonstrukcja rządu: Gowin na czele "superresortu"?

Polityk zdradził, że każdy z koalicjantów PiS obejmie w rządzie po jednym resorcie. – Mogę powiedzieć, że powstanie duży i poważny resort rozwoju, pracy, budownictwa i turystyki – wskazał Gowin. Potwierdził, że to właśnie to kluczowe z punktu widzenia gospodarki ministerstwo obejmie Porozumienie.

– Szef tego resortu będzie miał rangę wicepremiera – stwierdził Jarosław Gowin. Można się jedynie domyślać, że to właśnie on wróci do roli wicepremiera i będzie zarządzał "superresortem". Szef Porozumienia nie chciał jednak odnosić się do personaliów. Ministerstwo sprawiedliwości ma pozostać w gestii Solidarnej Polski.

Gowin przyznał, że decyzja o wejściu do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest niezwykle prawdopodobna.

Jest nowa umowa koalicyjna

Podczas sobotniej konferencji prasowej liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali porozumienie kończące kryzys w obozie rządowym. Politycy podkreślili, że to dobra informacja zarówno dla ich ugrupowań, jak i całej Polski.

Jako pierwszy głos zabrał lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziękował on koalicjantom za dojście do porozumienia i zapewnił, że Zjednoczona Prawica będzie nadal dążyła do poprawy jakości życia Polaków. Następnie głos zabrał Jarosław Gowin.

– Siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm, a równocześnie siłą naszego obozu jest wewnętrza jedność, którą dzisiaj potwierdzamy. Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego rządowego programu na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Dzięki temu rząd będzie z całą pewnością funkcjonował sprawniej – stwierdził lider Porozumienia.

Gowin wskazał również, że zgoda między koalicjantami jest niezbędna. Polska wkracza bowiem w trudny czas wyzwań.

– Przed Polską są ogromne wyzwania: pandemia i idący za nią kryzys gospodarczy. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy musieli stawiać czoła i jednemu negatywnemu zjawisku i drugiemu. Dlatego porozumienie obozu Zjednoczonej Prawicy i podpisanie umowy koalicyjnej to fakt dobry z punktu widzenia nie tylko naszego obozu – powiedział.