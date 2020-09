Co z rekonstrukcją rządu? Rzecznik rządu podaje nowe informacje

– Zjednoczona Prawica będzie trwała co najmniej do końca tej kadencji i jestem przekonany, że kolejne wybory, do których pójdziemy razem zakończą się kolejnym zwycięstwem – mówił na antenie TVP Info rzecznik rządu, komentując sytuację w Zjednoczonej Prawicy.

– Jutro wieczorem spotka się Prezydium Komitetu Politycznego, tam będzie omawiany harmonogram zmian w rządzie i tak jak zapowiadaliśmy na koniec września albo na początku października zostaną dokonane zmiany – dodał polityk.

Jednocześnie, mówiąc o rekonstrukcji rządu, Mueller podkreślił, że liczba 14-15 ministerstw jest nieprzekraczalna. – Co najmniej kilku ministrów pożegna się z rządem, kilku zostanie zmienionych. Personalia budzą najwięcej emocji, ale może zejdźmy z tego tematu – tłumaczył.

Mueller odniósł się także do informacji o wejściu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu.

– Nie chcę wyprzedzać deklaracji ze strony pana prezesa i premiera ale dokładnie wszystko na to wskazuje i faktycznie pan prezes Jarosław Kaczyński będzie w rządzie i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu jak i powstanie nowego komitetu usprawni prace rządu, ale ostateczna decyzja należy do pana prezesa i pana premiera, żeby o tym poinformować – podkreślił rzecznik rządu.