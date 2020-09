Kryzys zażegnany. Nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy podpisana

– Zostało zawarte porozumienie. Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii. Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów. Jestem pewien, że będą one dobrze wykorzystane dla Polski – powiedział Jarosław Kaczyński.

W konferencji prasowej podczas której podpisano nową umowę koalicyjną - oprócz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, szefa Porozumienia Jarosława Gowina i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry - udział wziął premier Mateusz Morawiecki.

Szczegóły podpisanego dziś porozumienia nie są jeszcze znane. Wiadomo, że w wyniku rekonstrukcji do rządu powróci Jarosław Gowin, który będzie ministrem rozwoju i pracy. Dotychczasowy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ma otrzymać dodatkowo resort sportu.

Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że w nowym rządzie będzie 14 resortów. Z tekami ministrów pożegnają się: Michał Woś (ministerstwo środowiska zostanie wchłonięte przez ministerstwo klimatu), Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, który zostanie zdymisjonowany oraz najprawdopodobniej Dariusz Piontkowski. Wiele wskazuje na to, że w nowym rządzie nie znajdzie się Jadwiga Emilewicz, która dziś poinformowała o odejściu z Porozumienia.

Nie jest jasne, czy zgodnie z wolą Solidarnej Polski koalicjanci otrzymali pewne miejsca na listach wyborczych PiS. Jak informowało RMF FM, niechętne temu pomysłowi było Prawo i Sprawiedliwość.

Negocjacje

W czwartek na Nowogrodzkiej spotkali się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, członek Komitetu Politycznego PiS Adam Lipiński, wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, szef MSWiA Mariusz Kamiński, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński i szef MON Mariusz Błaszczak. Wieczorem rzecznik PiS informując o zakończeniu spotkania, przekazała, że dotyczyło oceny osiągniętego porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. "Istotą tego porozumienia jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski" – napisała Czerwińska.

Dzień wcześniej doszło do spotkania "w cztery oczy" Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Jednym z ustaleń rozmowy miało być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa nadzorującego trzy ministerstwa: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony. Z informacji przekazanych przez szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego wynika, że Kaczyński miałby otrzymać tekę wicepremiera.

