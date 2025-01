Kowal trafił do szpitala. "Z drobiazgu zrobiła się operacja"

"Szczęśliwego Nowego Roku! Zdrowia przede wszystkim! Czasem trzeba spędzić Święta na oddziale, tym bardziej zdrowia życzę!" – napisał polityk na Instagramie. Do wpisu dołączył zdjęcie ze szpitala.

Przed posłem rehabilitacja

Co stało się Kowalowi? – Musiałem przejść rekonstrukcję kolana, lekarze na szczęście mi je naprawili. Z drobiazgu zrobiła się operacja – relacjonuje poseł w rozmowie z "Super Expressem". – Sześć dni leżałem w szpitalu, teraz czeka mnie kilkumiesięczna rehabilitacja – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Rekonstrukcja kolana to poważny zabieg, który wymagał od polityka kilkudniowego pobytu w szpitalu. Paweł Kowal spędził tam aż sześć dni, ale zabieg zakończył się sukcesem. Teraz przed nim kolejne wyzwanie – kilkumiesięczna rehabilitacja. Mimo trudności Paweł Kowal z optymizmem patrzy na proces powrotu do zdrowia. Rekonstrukcja kolana była koniecznością, ale polityk wie, że rehabilitacja wymagać będzie determinacji i konsekwencji. Choć przed nim długie miesiące pracy nad odzyskaniem pełnej sprawności, zapewnia, że nie zamierza rezygnować z aktywności politycznej. Choć wypadek wywrócił jego codzienność do góry nogami, Paweł Kowal nie traci optymizmu i z determinacją podejmuje kolejne kroki na drodze do pełnego zdrowia. Jego historia pokazuje, że nawet w obliczu trudności warto działać i dbać o siebie, nie zapominając przy tym o swoich obowiązkach. Rehabilitacja to dla posła wyzwanie, ale także szansa na powrót do aktywności – zarówno politycznej, jak i osobistej. Jak sam przyznaje, kluczem jest konsekwencja i wsparcie, które otrzymuje od specjalistów oraz bliskich" – opisuje "SE".

Kowal wrócił już do pełnienia obowiązków poselskich. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać, że wspomaga się kulą.

