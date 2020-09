Borowski nie odpuszcza. Prezydent: Nisko pan lata

Morawiecki: Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie

Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie, my jesteśmy po to, żeby być razem z nimi w tej wyboistej drodze do wolności – powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozpoczęciu koncertu „Solidarni z Białorusią” na stadionie PGE...