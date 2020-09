"Gdzie będzie rezydował wicepremier Kaczyński?". Zaskakująca wymiana zdań w studiu RMF FM

Polityk komentował na antenie RMF FM doniesienia dotyczące zmian w rządzie, które mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Robert Mazurek dopytywał szefa KPRM m.in. o obecność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w rządzie.

Dworczyk chwali pomysł wejścia Kaczyńskiego do rządu

– Gdyby doszło do tego, że prezes Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, zajmie stanowisko wicepremiera, to będzie z kilku względów bardzo pozytywna informacja – tłumaczył Dworczyk.

– W moim przekonaniu jego obecność w rządzie będzie miała wpływ stabilizujący na koalicję, na cały rząd Zjednoczonej Prawicy – mówił dalej szef KPRM.

– Po drugie, bo takie były zapowiedzi, prezes Jarosław Kaczyński jako wicepremier zająłby się niezwykle ważnym obszarem, skoordynowaniem obszarów szeroko rozumianego bezpieczeństwa – dodał polityk.

"Godne" lokum dla wicepremiera

– Czy jest już gotowy gabinet dla wicepremiera Kaczyńskiego w Kancelarii Premiera? – dopytywał polityk Mazurek.

– My jesteśmy gotowi do wszelkich działań jakie powinniśmy podjąć jako KPRM, natomiast jeśli chodzi o skład rządu to stosowanym czasie taka informacja będzie podana – tłumaczył w odpowiedzi Dworczyk.

– Ale ja pytałem o gabinet w znaczeniu pokoju, przedpokoju – w przedpokoju sekretarka, a w pokoju Kaczyński. Czy już wiemy, gdzie będzie rezydował albo pracował Kaczyński – pytał dalej dziennikarz.

– To się sprowadza do tego, czy Jarosław Kaczyński będzie w rządzie (…) ale jeżeli będzie taka decyzja, prezesa PiS i premiera Mateusza Morawieckiego, i Jarosław Kaczyński będzie w nowym rządzie, to na pewno lokal dla nowego wiceprezesa Rady Ministrów, godny, będzie zapewniony – stwierdził Dworczyk.

Czytaj także:

Co z rekonstrukcją rządu? Rzecznik rządu podaje nowe informacjeCzytaj także:

"Kaczyński z PiS-em i przybudówkami wprowadza regres ustrojowy". Balcerowicz: W każdej dyktaturze tak jest