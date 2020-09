"Zgnilizna rządów PO". Czarnek: Tu się zaczyna afera dużego kalibru

"Jak rodzina Soprano". Hołownia porównuje Zjednoczoną Prawicę do mafii

– To będzie misterna gra, ale w niej w ogóle nie chodzi o Polskę. To jest tak jak z rodziną Soprano. Oglądanie układanek paramafijnych rodzin, które teraz podzielą się stołkami, stanowiskami, a my mamy realne problemy – mówił w Polsat...