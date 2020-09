Dziennikarz zadrwił z Hołowni. Polityk odpowiedział

"Czy mnie pamięć zawodzi, ale to właśnie Szymon Hołownia szedł do wyborów z hasłem: »dość partyjniactwa«, a teraz sam zakłada partię polityczną" – napisał Andrzej Gajcy.

"I po co było gadać te głupoty, które w zderzeniu z twardą rzeczywistością polityczną świadczą jedynie o byciu żółtodziobem" – dodał dziennikarz.

Hołownia odpowiedział na wpis dziennikarza na Twitterze.

"Nie zawodzi Pana pamięć, hasło nadal aktualne. Zawodzi za to rozumienie tego, o czym mówiłem w kampanii i co mówię teraz. Zarzuca mi Pan »głupoty«, a stawia Pan znak równości między »partią« a »partyjniactwem«. Inna polityka naprawdę jest możliwa, dajemy temu wyraz od miesięcy" – stwierdził były kandydat na prezydenta.

Polska 2050

Hanna Gill-Piątek, która niedawno przeszła z Lewicy do ruchu Szymona Hołowni, poinformowała wczoraj na Twitterze, że członkowie Polski 2050 przystępują do procesu rejestracji partii. Cały ruch Hołowni będzie składał się z 3 elementów: stowarzyszenia, think tanku oraz partii.

"Na konferencji prasowej Szymon Hołownia właśnie ogłosił przystąpienie do rejestracji partii. Nie przekształcamy się jedynie w partię - mamy trzy elementu ruchu: stowarzyszenie, thinktank #Strategie2050 oraz partię. Będziemy pracować po partnersku" – napisała poseł.