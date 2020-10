"Żadna godzina nie została zmarnowana". Premier: Mam do zakomunikowania kolejny sukces

Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych wpis będący podsumowaniem zakończonego dziś ndzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Podkreślił w nim, że sprawa Białorusi nie jest sprawą jedynie Polski, ale całej Unii Europejskiej. "Mówiłem to wyraźnie zaraz po wybuchu protestów spowodowanych sfałszowanymi wyborami prezydenckimi i wzywałem głośno do zwołania Council of the European Union" – przypomniał premier.

"Kolejny sukces polskiej polityki zagranicznej"

"Dziś, ciesząc się, że apele te przyniosły zamierzony skutek, mam dla Państwa do zakomunikowania kolejny sukces polskiej polityki zagranicznej, który jest owocem tygodni wytężonej pracy i zabiegów dyplomatycznych całego polskiego rządu oraz naszych parlamentarzystów z Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Europejski - Biuro w Polsce" – poinformował Mateusz Morawiecki, tłumacząc, że na zakończonym właśnie szczycie zostały przyjęte konkretne propozycje dla naszego wschodniego sąsiada.

"Zaproponowany przeze mnie Plan Gospodarczy dla Białorusi, po długiej debacie, został zaakceptowany i będzie rozwijany przez unijne organy - Radę Europejską i European Commission. To ten sam plan, który omawiałem z pozostałymi przywódcami Grupy Wyszehradzkiej 2 tygodnie temu w Lublinie. Został on pozytywnie przyjęty również przez Panią Ursulę von der Leyen, szefową KE. Zawiera on takie elementy, jak jak wsparcie dla małych i średnich firm białoruskich, ruch bezwizowy czy fundusz stabilizacyjny" – czytamy we wpise premiera.

Morawiecki przekazał również informację o odblokowaniu procesu nakładania sankcji na osoby, które winne są przemocy i fałszerstw wyborczych na Białorusi. "W tej chwili na liście jest około 40 osób i będzie ona stale powiększana" – wskazał.

"Konsekwentnie należy powstrzymywać brutalne działania Rosji"

We wpisie premier poinformował również o innych poruszanych na szczycie kwestiach: otruciu Aleksieja Nawalnego i budowie Nord Stream II. "Konsekwentnie należy powstrzymywać brutalne działania Rosji wymierzone w poszczególne osoby, jaki i państwa. Nie możemy wzmacniać potencjału gospodarczego i zbrojeniowego agresywnego sąsiada Unii. Dlatego po raz kolejny stanowczo zaapelowałem o wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2, który nie jest niczym innym, jak elementem geopolityki Rosji wymierzonym w interesy nie tylko polskie, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej i dużej części Unii Europejskiej oraz jednego z jej fundamentów - solidarności energetycznej" – napisał szef rządu.

"Żadna godzina w Brukseli nie została zmarnowana"

"Kolejnym punktem naszej dyskusji był wspólny unijny rynek. Warto podkreślić, że za słowami muszą iść czyny i dlatego Polska, będąca w awangardzie walki o wolność (nie tylko) gospodarczą, bardzo mocno optuje za pełną swobodą usług. Konsekwentnie przeciwstawiamy się działaniom protekcjonistycznym, które prowadzą do zmniejszenia konkurencyjności UE z korzyścią dla najbogatszych krajów" – podkreślił Mateusz Morawiecki.



Kończąc swój wpis premier podkreślił, że wraca zmęczony, ale z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. "Żadna godzina w Brukseli nie została zmarnowana. Solidarność, polska i europejska, znów zwyciężyła" – zapewnił.





