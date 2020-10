Osobliwa deklaracja polityka PO. "Bardzo cieszę się, że Kaczyński wchodzi do rządu"

Kierwiński wspólnie z politykami innych ugrupowań komentował bieżącą sytuację polityczną w kraju. Rozmowa zeszła na temat rekonstrukcji rządu. Z ust polityka Platformy Obywatelskiej padły wtedy zaskakujące słowa.

– Ja bardzo się cieszę z tego, że Kaczyński wchodzi do rządu: ostatnio w 2006 roku, gdy do niego wszedł, to po roku rząd upadł. Premier Morawiecki to słaby premier, a teraz będzie jeszcze musiał zaczynać dzień od salutowania swojemu podwładnemu – powiedział Kierwiński.

Przewodniczący PO w Warszawie odniósł się także do skandalicznych słów niemieckiej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Katariny Barley, która chce "finansowo zagłodzić Polskę i Węgry".

– Chcę jasno powiedzieć, że słowa pani Katariny Barley nie powinny nigdy paść i to bez względu na to, do kogo były skierowane. Dziwi mnie to, że do tej pory nie było jasnej reakcji ze strony premiera Morawieckiego poza medialnym biciem piany – stwierdził. Kierwiński dwukrotnie uchylił się jednak od odpowiedzi na pytanie, czy Barley powinna zostać pozbawiona stanowiska.

Czytaj także:

"Straciliśmy status kraju wolnego od COVID-19". Kolejne państwo walczy z koronawirusemCzytaj także:

Sondaż: PiS mimo rekonstrukcji rządu wciąż mocny. Złe wieści dla Hołowni