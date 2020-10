Odzyskujemy tożsamość

KAMILA BARANOWSKA: Minęło ponad pół roku od powołania przez wicepremiera Piotra Glińskiego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego. Co przez ten czas udało się zrobić?

JAN ŻARYN: Konsekwentnie realizujemy, pomimo niekorzystnych pandemicznych warunków, plan, który opracowaliśmy na samym początku. Najważniejszym jego punktem jest przygotowanie pierwszych tomów słownika poświęconego działaczom narodowym oraz słownika poświęconego działaczom katolicyzmu społecznego. Pierwsze tomy jednego i drugiego cyklu są już gotowe i mamy nadzieję, że zaprezentujemy je jeszcze w tym roku. Pracujemy już nad kolejnymi.

Dlaczego akurat wydanie cyklu słowników uznaliście za sprawę najważniejszą?

Od czegoś trzeba zacząć, a żeby móc wypełnić luki w historii, trzeba mieć jakiś fundament. Słowniki, zawierające obok biogramów znanych postaci także obszerne (czasem dochodzące do 40 tys. znaków) biogramy ludzi szerszej publiczności nieznanych, których próbowano usunąć trwale z pamięci narodowej, a którzy naszym zdaniem powinni znaleźć się w podręcznikach szkolnych, to rzecz absolutnie nowa. Znajdą się tam także postaci bardziej rozpoznawalne, które nie kojarzyły się ludziom dotychczas z narodowym czy katolicko-społecznym zestawem poglądów.

Od samego początku planowaliśmy, by właśnie to monumentalne dzieło stało się kołem zamachowym instytutu. Zgromadziliśmy wspaniałych autorów, z jednej strony znanych i cenionych profesorów, historyków, a z drugiej całkiem młodych naukowców, dla których to ciekawe naukowe wyzwanie.

