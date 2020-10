Spurek w PE mówiła o śmierci 12-latki. "Polscy politycy nawołują do nienawiści"

– W ubiegłym tygodniu w Polsce odbył się pogrzeb dziecka, 12-letniej dziewczynki, która popełniła samobójstwo zaszczuta na tle orientacji seksualnej. Od miesięcy polscy politycy atakują osoby LGBT+, naruszają ich godność, nawołują do nienawiści. Kandydatem na nowego ministra edukacji jest osoba propagująca homofobię. To wszystko dzieje się w Unii w 2020 r. – przemawiała Sylwia Spurek w Parlamencie Europejskim.

Polska europoseł przypomniała, że na poprzedniej sesji Parlamentu przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła o równości i godności, ale "to tylko słowa". – Do polskiego rządu nadal szerokim strumieniem płyną unijne środki. A od 12 lat Komisja Europejska nie potrafi doprowadzić do przyjęcia równościowej dyrektywy horyzontalnej – ubolewała.

Polityk podkreślała, że Unia potrzebuje mechanizmu dotyczącego praworządności. – I to takiego, który obejmie pełen zakres wartości z art. 2. Ale jeśli Komisja nie będzie nadal korzystała ze swoich kompetencji, to nadal to będą słowa, słowa, słowa – przekonywała europoseł.

