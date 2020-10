Wielki sukces Świątek! 19-latka w półfinale turnieju Rolanda Garrosa

19-letnia Iga Świątek awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open! W ćwierćfinale pokonała Włoszkę Martinę Trevisan 2:0 (6:3, 6:1). To największy sukces Świątek w karierze. O wejście do finału Świątek zagra z Nadią Podoroską, rozstawioną z numerem 131. w rankingu WTA.

Przypomnijmy, że Iga Świątek w spotkaniu 4. rundy zachwyciła świat tenisa, gdy rozbiła Simonę Halep, drugą rakietę świata 6:1, 6:2. Polka do tej pory dwa razy dochodziła do 4. rundy (rok temu w Paryżu i w styczniu w Melbourne). O wejście do finału Świątek zagra z Nadią Podoroską. Argentynka pokonała wcześniej we wtorek rozstawioną z numerem trzecim Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:2, 6:4. W rankingu Podoroska jest dopiero 131.