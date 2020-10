Oszukać Pana Boga... Znany aktor chwali się, jak udało mu się unieważnić ślub kościelny

Historię kłamstwa, które doprowadziło do unieważnienia małżeństwa z Elżbietą Jasińską aktor opowiedział w rozmowie z "Faktem". – Moja była żona bardzo starała się o rozwód kościelny. Mnie na tym nie zależało, bo jestem niewierzący. Pamiętam, że te procedury bardzo długo trwały. Dostaliśmy rozwód kościelny po siedmiu czy ośmiu latach od rozwodu w sądzie – relacjonował Borkowski.

Aktor przywołał rozmowę telefoniczną z była już dziś żoną, w czasie której zapytała go, jaki może podać powód uzasadnienia do unieważnienia małżeństwa. – Stwierdziłem, że może napisać co chce, a najlepiej niech napisze, że jestem gejem, to od razu dadzą nam ten rozwód. Dobrze to załatwiła, skutecznie – powiedział.

Aktor przyznał, że nigdy nie podejrzewał, że taki "rozwód" mu się przyda w przyszłości, a jednak się przydał, bo później wziął drugi ślub kościelny...

Jacek Borkowski był żonaty trzykrotnie, z czego dwa śluby były kościelne. Jego ostatnia żona Magdalena Gotowiecka zmarła w styczniu 2016 roku na białaczkę.

Czytaj także:

"Jeszcze trochę, a okaże się, że rodzina Beaty Szydło nie ma prawa oddychać". Była premier reaguje na tekst OnetuCzytaj także:

Andruszkiewicz wraca do rządu. Objął nowe stanowisko