Niedzielski: Zmieniamy strategię walki z epidemią

– Zmieniamy naszą strategię postępowania z infrastrukturą szpitalną. Zapewniamy więcej łóżek i respiratorów, a także będziemy pracować nad tym, aby zwiększyć liczbę personelu zajmującego się pacjentami covidowymi – poinformował szef MZ.

Niedzielski zapowiedział, że w sobotę, 10 października, zacznie obowiązywać kolejne rozporządzenie dotyczące nowego sposobu podejścia do stref czerwonych i żółtych obowiązujących na terenie naszego kraju w związku z epidemią koronawirusa.

Przypomniał m.in., że lokale gastronomiczne będą czynne do godz. 22:00, liczba uczestników imprez okolicznościowych zmniejszy się do 75 i zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Co więcej, w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie i będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentami z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego – zapowiedział minister zdrowia.

Zmiany dotkną także lekarzy POZ, którzy będą mogli kierować pacjenta do izolacji domowej lub do izolatorium. Jednocześnie zniesiony zostanie obowiązek spełnienia czterech kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.

Niedzielski zaapelował o przestrzeganie obostrzeń i stosowanie zasady DDM: dystans, dezynfenkcja, maseczki.

Czytaj także:

Morawiecki: Od 10 października cała Polska żółtą strefą, obowiązkowe maseczki