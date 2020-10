Minister Dworczyk złamał kwarantannę? "Czy to zdjęcie z dzisiaj?"

W poniedziałek Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki potwierdził, że wykryto u niego koronawirusa. Piotr Müller we wpisie na Twitterze przekazał, że w ramach postępowania epidemiologicznego w związku z tymi doniesieniami część polityków z rządu trafiła na kwarantannę.

Wśród nich znalazł się m.in. Michał Dworczyk, który potwierdził, że miał kontakt z zakażonym Przemysławem Czarnkiem. Minister jeszcze przez najbliższe pięć dni powinien przebywać na kwarantannie.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor udostępnił jednak zdjęcie, z którego wynika, że Dworczyk opuścił dom. Polityk na Twitterze podał zdjęcie dostępne na profilu PiS, na którym widać, jak Dworczyk uczestniczy w posiedzeniu rządu.

"Panie Ministrze @michaldworczyk, dwa pytania: Czy to jest zdjęcie z dzisiejszego spotkania? i jeżeli tak: Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł Pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z WASZYM rozporządzeniem, mamy jeszcze do odsiadki 5 dni" – napisał Dziambor na Twitterze.

