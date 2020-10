"Przyjdzie na was czas". Śmiszek grozi sędziom?

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała wczoraj o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie sędzi immunitetu skierował w połowie września Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Prokuratura zamierza postawić jej zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia środków publicznych i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sama zainteresowana nie stawiła się w sądzie, gdyż Izbę Dyscyplinarną uznaje za nielegalną. Wczorajsze orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie jest prawomocne, co oznacza że przysługuje od niego odwołanie do Wydziału II Izby Dyscyplinarnej.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Krzysztof Śmiszek. Poseł Lewicy ocenił, że odebranie immunitetu sędzi Morawiec to hańba dla każdego, kto brał w tym udział. "Przebierańcy w sędziowskich togach stanowią dziś sprawiedliwość" – napisał i dodał: "Przyjdzie na was czas. A każdy czyn i każde słowo zostanie rozliczone, jak rozlicza się uzurpatorów i lizusów władzy".