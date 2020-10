Nowa zmiana

Gdzieś w tle sporu o kształt i spoistość Zjednoczonej Prawicy toczy się inna, nie mniej ważna polityczna gra. To momentami burzliwa dyskusja na temat przyszłości ideowej PiS, na której czoło niespodziewanie wysunęło się Forum Młodych PiS wraz z jego przewodniczącym Michałem Moskalem. Byłym działaczem studenckim, który w ciągu dwóch lat z radnego dzielnicowego awansował na stanowisko szefa gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj to on jest twarzą „piątki dla zwierząt”. Jego plany są jednak znacznie odważniejsze i długodystansowe.