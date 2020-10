"To ostatnie podrygi zdychającej ostrygi". Maleńczuk o PiS-ie

W rozmowie z Onetem Maleńczuk stwierdził m.in., że "nagonka na LGBT" jest wynikiem działania Kościoła. – Zobacz na nagonkę na LGBT. To jest przecież zrobione przez Kościół, nie mam tu najmniejszych wątpliwości, po to, żeby odsunąć oskarżenia od samych siebie, bo przecież wszyscy wiemy, co oni mają na sumieniu. No i wychodzi im to świetnie. Nagle okazuje się, że Kościół jest pełen heteroseksualnych obrońców moralności – mówi muzyk w wywiadzie.

Dzisiejsze społeczeństwo Polaków określił mianem "nowych Polaków, którzy uważają, że wszystko im się należy". – Zasiłek, zapomoga, 500 plus – wyliczał.

Nawiązał również do sukcesów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

– Te wygrane PiS-u nic nie znaczą. To są ostatnie podrygi zdychającej ostrygi, zbudowane na totalnym kłamstwie. I dlatego moim zdaniem w końcu to runie. Gorzej, że nie wiemy kiedy, poza tym obawiam się, żeby ktoś nie zginął, żeby nie doszło do jakiejś wojny. Szczują bez przerwy na LGBT, aż w końcu ktoś kogoś zabije. Krew już się leje, bo są samobójstwa ludzi zaszczutych – powiedział Maleńczuk.

