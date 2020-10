"Dalsze wzrosty liczby zakażeń". Niepokojący wpis prezydenta

"Odbyłem konsultacje z GIS prof. J. Pinkasem, co do aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej. W najbliższych dniach spodziewane są dalsze wzrosty liczby zakażeń. To wynik zachowań sprzed kilku dni. Dalsza przyszłość też zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów!" – zaapelował prezydent po zakończeniu rozmów.

Koronawirus w Polsce

Mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podał w środę resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało także o rekordowej liczbie ofiar śmiertelnych.

6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), lubelskiego (256), świętokrzyskiego (255), opolskiego (233), warmińsko-mazurskiego (196), zachodniopomorskiego (175), podlaskiego (174), lubuskiego (145) – podaje resort zdrowia.

"Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób" – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak podał wcześniej resort zdrowia, z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 6084 osoby, u których potwierdzono zakażenie. 467 z nich jest podłączonych do respiratorów.

