Trump przyleci w sobotę do Europy. "To będzie wyjątkowy dzień"

Trump, który na początku listopada wygrał wybory prezydenckie i w styczniu obejmie urząd, pochwalił prezydenta Francji Emmanuela Macrona w poście zamieszczonym w poniedziałek na platformie społecznościowej Truth Social.

"To zaszczyt ogłosić, że w sobotę wybieram się do Paryża, aby wziąć udział w ponownym otwarciu wspaniałej i historycznej Katedry Notre Dame, która została w pełni odrestaurowana po niszczycielskim pożarze sprzed pięciu lat. Prezydent Emmanuel Macron wykonał wspaniałą pracę, zapewniając, że Notre Dame została przywrócona do pełnej świetności, a nawet czegoś więcej. To będzie bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich!" – napisał Trump.

Agencja Reutera odnotowuje, że będzie to pierwsza zagraniczna podróż prezydenta elekta od czasu wygrania wyborów. Trump przyleci do Francji w momencie, w którym trwa kryzys polityczny w kraju, a rządowi Michela Barniera grozi upadek.

Pożar katedry Notre-Dame

Wieczorem 15 kwietnia 2019 r. świat stanął w miejscu, gdy płomienie ogarnęły paryską katedrę Notre-Dame. 96-metrowa iglica i unikalny drewniany dach wykonany z 1300 średniowiecznych dębowych belek – znany jako "las" – zostały całkowicie zniszczone. Pomimo poważnych uszkodzeń, fundamenty, główna fasada i wiele skarbów sztuki zostało zachowanych.

Dokładna przyczyna pożaru nie została jeszcze ostatecznie ustalona. W czasie pożaru trwały prace renowacyjne, zatem pewną rolę odegrać mógł błąd lub zaniedbanie ze strony robotników.

Wkrótce po katastrofie prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że katedra zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Dzięki ogólnoświatowej fali solidarności zebrano ponad 850 mln euro w darowiznach, oraz niestrudzonej pracy ekspertów od renowacji, inżynierów i rzemieślników, cel ten został osiągnięty.

Uroczystości w Paryżu z udziałem m.in. Macrona, Trumpa i Dudy

Uroczystości związane z inauguracją odremontowanej po pożarze katedry zaplanowane są na 7-8 grudnia. Udział w nich wezmą m.in. szefowie państw i rządów, w tym prezydent RP Andrzej Duda.

Sobotnie wydarzenia w stolicy Francji będą miały charakter świecki. Dzień później w Notre-Dame zostanie odprawiona pierwsza msza święta, celebrowana przez arcybiskupa Paryża Laurenta Ulricha.

Czytaj też:

Macron przemówi w katedrze Notre–Dame. Ujawniono szczegóły uroczystości