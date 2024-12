Zamkną miasta dla samochodów? Polacy apelują do prezydenta Dudy

Z oburzeniem przyjmuję fakt, że większość parlamentarna, idąc za wskazaniami rządu, bezrefleksyjnie przyjęła ustawę jaskrawo sprzeczną z konstytucyjnymi prawami obywateli. Posłowie głusi byli na głos społeczny, a w czasie prac nad projektem noweli, odrzucili wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. W efekcie przyjęto przepisy, które tylko pogłębiają chaos oraz łamią Konstytucję RP na jeszcze większą skalę.

Nie do pogodzenia z konstytucyjnym prawem własności oraz swobodą przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej jest uchwalanie prawa, które rękoma rad gmin zakazuje używania własnego, prywatnego auta – wyprodukowanego, nabytego i zarejestrowanego zgodnie z prawem. Wprowadzenie obowiązkowych “stref czystego transportu” w kilkunastu największych miastach Polski pozbawi już nie tysiące, ale setki tysięcy Polaków możliwości poruszania się autem po własnym mieście!

Piszę to z pełnym przekonaniem, że Pan, jako Prezydent RP i zarazem strażnik Konstytucji, nigdy nie może zgodzić się na stanowienie tak bandyckiego prawa. A trzeba dodać, że owo bezprawie w pierwszej kolejności uderza w najbiedniejszych!

Kilkuletnie funkcjonowanie znowelizowanej właśnie ustawy pokazało, że jej realizacja w żadnej mierze nie wpływa na poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Tam, gdzie nastąpiła poprawa powietrza, nie zdążyła zaistnieć żadna “strefa”. Zamiast spodziewanych efektów, ustawa ta przyczynia się do gigantycznego wzrostu kosztów transportu publicznego, na co rzutują wymuszane na gminach zakupy elektrycznych autobusów oraz do lekceważenia głosu mieszkańców przy wdrażaniu tzw. Stref Czystego Transportu. W bliskim Pana sercu Krakowie taka “strefa” została już uznana za bezprawną na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szanowny Panie Prezydencie, w Pana rękach jest narzędzie do zatrzymania szkód, które już zostały wyrządzone oraz do powstrzymania kolejnej plagi bezprawia. Na Pana decyzję oczekują dziś najbiedniejsi użytkownicy samochodów: seniorzy, emeryci, rodziny wielodzietne. Ci ludzie swoimi głosami dwukrotnie wynosili Pana w wyborach na ten czcigodny urząd.

Proszę wysłuchać swoich własnych wyborców. To ich, a nie brukselskich urzędników, jest Pan przedstawicielem. Przyjętą nowelizację trzeba odrzucić! Proszę nie skazywać samorządów na gigantyczne inwestycje w elektromobilność, a więc jeszcze większe zadłużenie. Proszę nie skazywać obywateli na obowiązkowe i zarazem absurdalne “strefy czystego transportu”. Proszę o zatrzymanie bezprawia poprzez zawetowanie ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym. Proszę stanąć po stronie obywateli! Tego od Pana oczekuję i o to niniejszym raz jeszcze proszę!".

