Zaskakujący wpis Sośnierza o "ekoterrorystach": Odszczekuję i przepraszam

"Rozsądna i kompromisowa". Senatorowie KO zadowoleni z kształtu "Piątki dla zwierząt"

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej oceniają, że poprawki przyjęte w izbie wyższej do noweli ustawy o ochronie zwierząt sprawiają, że jest ona możliwa do zaakceptowania. Teraz nowela wróci do Sejmu, który może poprawki odrzucić.