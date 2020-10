Awantura w TVP Info. Braun zdjęty z anteny

Jednym z gości był poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Występował za pośrednictwem telemostu. Polityk trzymał w ręku książkę "Fałszywa pandemia", prezentując ją cały czas przed kamerą swojego laptopa i łamiąc tym samym zasady programu. Prowadzący program red. Adrian Klarenbach upominał posła, aby ten "nie lokował produktu".

Grzegorz Braun nie regował na prośby dziennikarza. – Ostatni raz pana proszę, aby odłożył pan książkę, bo to jest program publicystyczny, a nie program śniadaniowy ani kawka wieczorna. Nie lokujemy produktów w tym programie. (...) Za takie rzeczy się generalnie płaci. Uprzedzam, że jeśli pan nie posłucha mojej prośby, to zostanie nam tylko fonia, a obrazek w pamięci widzów – mówił do polityka Konfederacji Klarenbach.

W pewnym momencie, w odpowiedzi na brak reakcji posła Konfederacji, dziennikarz poprosił realizatorów o zdjęcie obrazu z Braunem. Dziennikarz TVP Info wyjaśniał widzom, co zaszło na antenie. – Pan poseł Grzegorz Braun nie skorzystał z możliwości pozostania razem z nami. Prosiłem kilkakrotnie, aby zaprzestał lokowania produktu, czyli książki – mówił Klarenbach.

