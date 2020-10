Miller: Wszyscy za to zapłacimy

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych były premier odnosi się do obecnej sytuacji epidemicznej związanej z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem. Miller zwraca w nim uwagę, że był czas na to, aby odpowiednio się przygotować na ten moment. Jego zdaniem, rządzący zmarnowali czas, który na to mieli.

"Było co najmniej pół roku na przygotowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, na uzupełnienie testów, opracowanie jasnych zasad kierowania na nie. Było dużo czasu, żeby dowiedzieć się, ile jest pełnowartościowych miejsc w szpitalach jednoimiennych i gdzie można je zwiększyć" – podkreśla polityk. Jak dodaje, "jednak wtedy, pół roku temu najważniejsza była wojna z LGBT i przygotowanie do wyborów prezydenckich".

"Teraz wszyscy za to zapłacimy, zwłaszcza ci, którzy zachorują, jeszcze bardziej ci, którzy umrą..." – kończy swój wpis były premier.

