KO chce zdyscyplinować rząd. Składa projekt ustawy

Szef klubu PO podczas dzisiejszej konferencji prasowej przypomniał, że podczas jutrzejszego posiedzenia Sejmu posłowie będą dyskutować na temat przygotowanej przez rządzących ustawy mającej dyscyplinować lekarzy.

– W imieniu całej Koalicji Obywatelskiej chciałbym powiedzieć jasno, że dzisiaj nie jest potrzebna ustawa, która dyscyplinuje lekarzy. Potrzebna jest ustawa, która dyscyplinuje polski rząd, bo to polski rząd w ciągu ostatnich miesięcy nie dokonał wszelkich starań, żeby dzisiaj Polska nie była w kryzysie – mówił Cezary Tomczyk.

Polityk poinformował o złożeniu projektu ustawy, która "dyscyplinuje polski rząd". Jak mówił, zakłada ona przygotowanie 5-miliardowego specjalnego funduszu, z którego będą mogły być finansowane testy, szczepionki oraz zakup koniecznego sprzętu dla polskich szpitali.

W myśl propozycji PO, rząd miałby zostać zobowiązany do zakupu 10 mln szczepionek na grypę oraz do informowania Sejmu i opinii publicznej o aktualnej sytuacji przyznajmniej raz w tygodniu. Kolejnym pomysłem jest to, aby każdy polski obywatel został "w pewnej perspektywie czasu przetestowany". – Liczba testów musi wzrosnąć do 100 tysięcy na dobę – wskazał Tomczyk.

