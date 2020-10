Dzień Zaduszny wolny od pracy? Ministerstwo podjęło decyzję

W ostatnich dniach liczba zakażeń koronawirusem osiąga w Polsce nowe rekordy. Rząd wprowadza coraz ściślejsze obostrzenia. Zdaniem części ekspertów zbliżające się święta Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny mogą doprowadzić do zwiększenia się liczby zakażonych.

Radio Zet zapytało ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, czy są plany zamknięcia cmentarzy 1 listopada.

– Na razie stoimy na stanowisku, że nie wyobrażamy sobie zamknięcie cmentarzy, o czym się mówi, albo ograniczenia tego ruchu w sposób administracyjny – powiedział minister. Zaapelował również do seniorów, aby wizytę na grobach bliskich rozplanować na kilka dni.

– Po drugie namawiamy wszystkich, przede wszystkim seniorów, żeby tych wizyt nie kumulować 1 listopada, tylko starać się je rozkładać systematycznie w tygodniu poprzedzającym i następującym po 1 listopada – powiedział szef resortu zdrowia.

Pojawił się również pomysł wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Dzień Zaduszny, 2 listopada. Niedzielski przyznał, że choć taki pomysł był brany pod uwagę, to jednak nie zdecydowano się wprowadzić go w życie.

– Wolny dzień w poniedziałek był przez nas analizowany, ale na tę chwilę nie ma takiej zgody i podejścia, żebyśmy taki dzień wolny utworzyli – powiedział.

– W naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa. Takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów i podróżowania. Realizujemy strategię zostań w domu, na ile jest to możliwe – dodał Niedzielski.

