– Coś wam powiem, nie używając nazwisk. Jeden z najważniejszych polityków w tym kraju w rozmowie prywatnej powiedział jasno i wprost, że nie ma żadnej pandemii. Gdyby polski rząd nie stosował się do wytycznych, które zostały mu z góry narzucone,gdyby nie stosował się do wytycznych rządu światowego, mielibyśmy tutaj już Białoruś albo Syrię. Byłaby wojna. Mówiłam, że chodzi o grubszą sprawę. Mówiłam, że nie chodzi o żadnego wirusa, że to jest przykrywka do czegoś, do grubej sprawy, która się odbywa. Do tzw. światowego resetu finansowego – przekonuje.

Kto by pomyślał, że akurat Viola z Polski rozwikła i zdemaskuje ten światowy spisek rządu światowego! Nie zasługujemy na tak tęgi umysł.

Znikająca Viola

Niestety, ktoś chyba przemówił Violi do rozsądku (a może do czegoś innego, bo rozsądkiem chyba nie grzeszy). Parę dni temu celebrytka oznajmiła, że na jakiś czas znika z sieci i nie będzie demaskować kolejnych spisków.

– Ja się na jakiś czas wycofuję z informacji... Potrzebuję spokoju, co i wam proponuję [...]. Do niebawem, mam nadzieję. Trzymajcie się – pożegnała się.



A co, jeśli wcale nie chciała znikać z Internetu i zrobiła to pod przymusem? Na przykład rządu światowego?