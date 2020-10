Polacy przestają ufać politykom. Olbrzymie spadki w sondażu

Październikowe zestawienie pokazuje, że prezydent Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 42,3 proc. Polaków. To aż o 9.9 pp. mniej w porównaniu do września, kiedy zanotował rekordowy wynik. Jednocześnie, jak zaznacza Onet.pl, obecne poparcie dla głowy państwa wróciło do poziomu z czasu kampanii prezydenckiej.

Druga nota przypadła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Szefowi rządu ufa 40 proc. badanych (o 8,6 pp. mniej niż we wrześniu).

Podium zamyka lider ruchu Polska 2050. Szymon Hołownia może pochwalić się wynikiem na poziomie 37,9 pp. On również zaliczył spadek poparcia, o 5,4 pp.

Czwarte miejsce należy do Rafała Trzaskowskiego, lider ruchu Wspólna Polska stracił aż 9,3 pp i zdobył 34,2 proc, głosów.

Tuż za nim uplasował się Jarosław Kaczyński, który jako jeden z nielicznych polityków zanotował w październiku wzrost poparcia. Wicepremier może liczyć na 31,6 proc. głosów, to o 0,9 pp. więcej niż w poprzednim miesiącu.

Ranking nieufności

Jednocześnie Jarosław Kaczyński na drugiej pozycji na liście polityków, którym Polacy nie ufają, zdobył 59,1 proc. głosów w rankingu nieufności. W tym zestawieniu wyprzedził go jedynie Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa aż 62,5 proc. ankietowanych.

Duży wzrost negatywnych ocen zanotował Jacek Sasin, nie ufa mu 55,5 proc badanych, to o 8,6 pp. więcej niż we wrześniu.

IBRiS przeprowadził sondaż dla Onetu metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 16-17 października na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1100 badanych.

