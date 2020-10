Specjalista od pandemii

Został o to zapytany w kontekście mądrości, które głosi jego partnerka Viola Kołakowska, która ciągle opowiada o tym, że pandemii nie ma, a my wszyscy padamy ofiarą wielkiego spisku. – Viola jest dorosłą osobą, która ma swoje poglądy. Ja nie jestem ani jej adwokatem, ani nie będę się za nią wypowiadał – stwierdził w rozmowie z portalem JastrząbPost Karolak.

– Ja uważam, że jest to groźna choroba, jest to wirus. Natomiast, patrząc na statystyki i słuchając innych specjalistów, nie wiem, czy jest to powód do zamykania świata, kraju – dodał.

Ciekawe, jakich specjalistów ma na myśli. Oby jednak nie Violę