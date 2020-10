Sejm: Terlecki chce uzupełnienia porządku obrad o ważny punkt

"Zwracam się do Pani Marszałek o uzupełnienie porządku obrad 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o punkt dotyczący przedstawienia przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Panią Marlenę Maląg informacji nt. funkcjonowania programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. (sygn. K 1/20)" – pisze Terlecki we wniosku do marszałek Sejmu.

"Mając na uwadze konieczność udzielenia przedmiotowej informacji na forum Wysokiej Izby, wnoszę o uwzględnienie mojego wniosku przy ustalaniu porządku obrad wspomnianego posiedzenia" – wskazuje szef klubu PiS. Najbliższe posiedzenie Sejmu na 27-28 października.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu tzw. przesłanki eugenicznej jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyli dwaj sędziowie – Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Sprawa dotyczyła zbadania zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. dotyczących możliwości aborcji eugenicznej, czyli w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia.

Obowiązujący w Polsce od 27 lat tzw. kompromis aborcyjny dopuszcza przerywanie ciąży jeszcze w dwóch przypadkach: gdy stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety i gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska przekazała po ogłoszeniu: "Żadna kobieta i dziecko nie pozostaną bez pomocy, program "Za życiem” zostanie poszerzony, aby zapewnić opiekę każdemu dziecku, rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami; powołamy komisję nadzwyczajną, która przedstawi nowelizację przepisów".