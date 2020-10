Cała Polska strefą czerwoną. Zobacz, co musisz wiedzieć

Polska od 24 października, czyli od soboty stała się strefą czerwoną ze wszystkim nowymi obostrzeniami, o których poinformował premier Mateusz Morawiecki w piątek w czasie konferencji prasowej.

Jeśli chodzi o edukację to do zdalnej nauki, która obecnie obowiązuje w szkołach ponadpodstawowych i wyższych, dołączą starsi uczniowie szkół podstawowych, od 4 klasy. Natomiast przedszkola działać będą normalnie. Natomiast młodzież może wychodzić na zewnątrz w godzinach od 8.00 do 16.00 tylko pod opieką dorosłego.

Dodatkowo wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności, a kulturalne z maksymalnym udziałem 25 proc. publiczności. Baseny, siłownie, aquaparki, dyskoteki i kluby nocne są zamknięte. Restauracje, bary i kawiarnie wydają dania jedynie na wynos. Sanatoria, podobnie jak na początku epidemii, zostały zamknięte.

Jednocześnie w sklepach do 100 m kw. przebywać może maksymalnie pięciu klientów na jedną kasę, a w większych - powyżej 100 m kw. - jeden na 15 m kw.

W autobusach i tramwajach podróżować może jedynie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących. Wszelkie spotkania, zebrania, imprezy oraz zgromadzenia publiczne są dozwolone, ale liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób. W większej grupie mogą spotykać się tylko osoby, które mieszkają razem lub robią to w celach zawodowych.

Równocześnie wprowadzono nowe zasady dla seniorów. Zaleca się, by osoby powyżej 70 lat nie przemieszczały się, chyba że robią to w ramach wykonywania zawodu lub wychodzą do kościoła albo po to, by zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe np. na zakupy. Nadal obowiązują w dni powszednie tzw. godziny dla seniora. W sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach oraz na poczcie w godzinach 10.00-12.00 obsługiwane są wyłącznie osoby powyżej 60 lat. We wszystkich placówkach handlowych należy nosić maseczkę. Sklepy muszą udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

Kolejne obostrzenie dotyczy uroczystości religijnych. Może w nich uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na 7 m kw. Ponadto wszyscy uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos. Taki obowiązek dotyczy też przestrzeni publicznej m.in. ulic, placów, cmentarzy, promenad, bulwarów, środków komunikacji. Maseczki nie trzeba zakładać w lesie, parku, zieleńcu, ogrodzie botanicznym czy zabytkowym, na działce albo plaży.

Natomiast m.in. biegacze, chodziarze czy rowerzyści, którzy robią to rekreacyjnie muszą zakrywać usta i nos. Odstępstwem od tej zasady są osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, jazdy konnej, w przypadku sędziego lub trenera.

Wyjątek od tego obowiązku stanowią też dzieci poniżej 5 roku życia, osoby niepełnosprawne lub te, które samodzielnie tego zrobić nie mogą.

Wszystkie informacje o obostrzeniach są dostępne pod adresem: www.gov.pl/obostrzenia.

